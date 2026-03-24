娘さんのウェディングドレス姿を見ると、親としては感慨深いものがあるでしょう。娘さん自身もその姿を記念として残すため、ウェディングフォトを撮影することもありますね。ただ、事情があって子どもが生まれてから撮影するとなると、スムーズにいかないことも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『娘は授かり婚です。子どもが1歳半になり少し楽になったため、娘と旦那と孫の3人でウェディングフォト