福岡県警折尾署は24日、中間市通谷2丁目17番付近の道路上で同日午前11時ごろ、帰宅中の女子小学生が見知らぬ男から「お母さんの名前教えて」などと声をかけられ、その後、自宅近くまで追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30歳くらいから40歳くらいで身長170程度。黒色の帽子と長袖の作業着を着用。