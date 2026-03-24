グランシップで学位記授与式 日詰学長がエール 静岡大学の卒業式が24日に開かれ、卒業生たちが晴れやかな表情で新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】静岡市のグランシップで開かれた静岡大学静岡キャンパスの学位記授与式 ＜卒業生の謝辞＞ 「授業や研究、サークル活動などを通して充実した大学生活を送ることができました」 静岡市駿河区のグランシップでは3月24日、静岡大学静岡キャンパスの学位記授