遺族らが県や市を提訴 焦点は「森林法」適用の是非 熱海土石流災害をめぐる民事裁判で2026年3月24日、県の職員らが証言台に立ちました。 法による規制を適用しなかった理由について「明確な根拠を示すものがなかった」などと証言しました。 ＜竹川知佳記者＞ 「午前9時40分です。証人尋問のため、原告団が地裁沼津支部に入ります」 28人が死亡した熱海市伊豆山の土石流災害をめぐっては、遺族らが崩落した"違法盛り土"の前