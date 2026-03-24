3月24日、静岡県沼津市の県道で乗用車が信号機の柱に突っ込む事故がありました。運転していたのは警察官で、警察が事故のいきさつなどを調べています。 【写真を見る】「考え事をしていて前方不注意に」男性警察官が運転する乗用車が信号機に衝突 柱が倒れるもけが人なし=静岡・沼津市 24日午後2時45分頃、沼津市原の県道で、乗用車が信号機に突っ込む事故がありました。この事故によって信号機の柱が倒れ、現場では一時、交通規