届け出は現職のみ 無投票当選が決定 任期満了に伴い3月24日に告示された函南町長選挙は、現職の仁科喜世志氏が無投票で3度目の当選を果たしました。 【写真を見る】無投票で3度目の当選を果たした仁科喜世志氏 3月24日、函南町長選は午後5時に立候補の受付が締め切られ、現職の仁科喜世志氏のほかに届け出はなく、無投票で3度目の当選が決まりました。 ＜3度目の当選を果たした仁科喜世志氏＞ 「3期目は無投票ということは、