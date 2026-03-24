「ザ・ランドマーク名古屋栄」の高層階に入るホテル「コンラッド名古屋」がことし7月３１日に開業します。 【写真を見る】ヒルトン最高級ブランド「コンラッド名古屋」2026年７月31日開業予定「ザ・ランドマーク名古屋栄」の31階から40階に入る東京・大阪に続いて日本で3軒目 「コンラッド」はヒルトンの最高級ブランド。「コンラッド名古屋」は名古屋・栄にオープンする地上41階、高さ211メートル