プロ野球・読売巨人軍の激励会（読売新聞社主催）が２４日、東京都港区のホテルオークラ東京で行われ、約１４００人の参加者を前に、阿部慎之助監督や選手らがリーグ優勝と１４年ぶりの日本一奪回を誓った。山口寿一オーナー（読売新聞グループ本社社長）は「皆様の力を結集した応援を心からお願い申し上げます」とあいさつ。阿部監督は「ファンの皆さんと同じくらい勝ちたい。『前進』のスローガンの下、一つ一つではあるけれ