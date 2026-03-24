乃木坂46梅澤美波（27）が24日、都内で、MBS・TBS系で3月31日放送開始のドラマ「失恋カルタ」（MBS火曜深夜0時59分、TBS火曜深夜1時26分）の第1話先行上映＆トークイベントに登壇した。同作は作家・又吉直樹が自身の朗読会で読むテキストとして書いた「失恋カルタ」を実写ドラマ化したラブストーリーで、梅澤、西垣匠（26）、加藤小夏（26）がトリプル主演。それぞれがこじらせた恋愛の悩みを抱えており、愛や結婚など深く考え始め