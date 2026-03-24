巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が２４日に都内のホテルで行われた激励会に初めて出席し、球団では６４年ぶりとなる新人開幕投手への意気込みを語った。この日、ドラ２・田和とドラ３・山城のルーキートリオとして登壇し、あいさつを行った竹丸。「最初は慣れない環境だったので、すごい緊張とかもあったんですけど、徐々に慣れてきて…。バッターともしっかり勝負できるところが少し分かったので、開幕