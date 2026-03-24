情報漏えいの罪に問われている鹿児島県警の元生活安全部長の裁判で、鹿児島地裁は、被告の弁護側が求めていた枕崎警察署での盗撮事件の一部の証拠を開示する決定を出しました。 この事件は、2024年に県警を定年退職した元生活安全部長・本田尚志被告が警察の内部情報を記者に漏らしたとして、国家公務員法違反の罪に問われているものです。 本田被告が記者に送った文書には、当時まだ公表されていなかった枕崎警察署員による盗撮