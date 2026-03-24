【モデルプレス＝2026/03/24】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃5が3月24日に放送された。候補者・Aoi Otani（大谷碧空）の成長ぶりに注目が集まっている。【写真】日劇出演女優の圧巻パフォーマンス◆「御上先生」出演・Aoi Otani（大谷碧空）が急成長＃3、＃4に続き＃5では、三次審査・グループパフォー