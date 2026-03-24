三重県亀山市の新名神高速でトラックが乗用車に追突し6人が死亡した事故で、警察は先ほどからトラック運転手の女を立ち会わせ、実況見分を行っています。 20日、亀山市の新名神高速下りの野登トンネル出口付近で、大型トラックが乗用車に突っ込み子ども3人を含む6人が死亡しました。 警察は過失運転致死の疑いで大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者（54）を逮捕・送検しました。 警察は24日午後9時から水谷容疑者