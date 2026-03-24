元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新。韓国発の9人組ガールズグループ「TWICE」のモモさん（29）との笑顔ショットを披露した。モモさんを紹介するようなポーズで後藤さんは花柄のロングワンピ姿を披露し、白のミニドレスを着こなすモモさんと並ぶ2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真で、後藤さんはシアー感のある花柄のロングワンピースを着用。モモ