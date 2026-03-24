■これまでのあらすじ頻繁に家にやって来る義家族が家のモノを盗んでいるのではないかと疑う妻。夫は家族を泥棒扱いされて怒るが、犯人は義弟だった。しかも義弟は「家族なんだからお金ぐらいいいだろう？」と笑っていた。そこで妻は「警察に行きましょう」と告げるが…？義弟のことを警察に通報すると言うと、夫も義家族も「家族なんだし」という言葉でうやむやにしようとしました。またそれ…。家族相手なら何をしても許されるの