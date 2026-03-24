21:30 米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期） 予想2.4%前回2.8%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想3.4%前回2.8%（単位労働費用・前期比) 22:00 ハンガリー中銀政策金利（3月） 予想6.25%前回6.25% 22:30 チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 ピル英中銀チーフエコノミスト、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席 22:45