大谷翔平・佐々木朗希（c）SANKEI ＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平（31）がエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打の内容で途中交代した。 一方で先発した佐々木朗希投手