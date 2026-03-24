２２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」にプロ雀士で、グラビアやタレントとしても活躍する岡田紗佳が出演。占い師のシウマさんが岡田を占った。シウマさんが「幼少期は結構勉強させられてる」と言うと「めちゃくちゃ（勉強）してました。小学生の時。学校が厳しくて、宿題をやるだけで夜の９時になっちゃう。それを毎日続けてた、スパルタ教育でしたね」と告白した岡田。「成績はよかったです。全