HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、背水の陣で挑んだ実力者が、ついに悲願のアメリカ行きの切符を手にした。【映像】合格した可愛すぎる練習生（ミニスカート衣装の全身姿も）広島県出身の18歳、AYANA（桑原彩菜）は、2021年にKep1erを輩出したオーディション『Girls Planet:999 少女祭典』に参加し、韓国での練習生生活や日本でのグループ活動を経てきた実力派だ。12人