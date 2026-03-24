HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、実力者として注目を集めていた候補生の脱落という衝撃の展開に、視聴者やスタジオから悲鳴が上がった。【映像】「日プ女子」練習生が脱落した瞬間（日プ時代の様子も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するス