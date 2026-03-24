【明治安田J1百年構想リーグ】京都サンガF.C. 1−1（PK5−4）名古屋グランパス（3月22日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】魔法のような「股抜きドリブル」まさに無双状態だ。J1リーグ月間MVPが華麗に相手を突破。圧巻の股抜きドリブルがSNSで話題となっている。3月22日の明治安田J1百年構想リーグ第8節で、京都サンガF.C.と名古屋グランパスが対戦。1−1からPK戦を制した京都が勝点2を獲得した。この試合で傑出したパ