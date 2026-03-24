山形県東根市東根甲の山林で24日、火災が確認され、県は自衛隊に災害派遣を要請した。県によると午後2時35分時点で約10ヘクタールが焼損。宮城、岩手両県の防災ヘリコプターも消火に当たり、午後6時ごろにこの日の消火活動を終えた。けが人や建物の被害は確認されていない。県警などによると、同日午後1時40分ごろ、付近で農作業をしていた男性から「白い煙が見える」と119番があった。前日から「林野火災注意報」が出ていた。