詐欺の被害金が入っていた凍結口座から現金を不正に引き出すなどしたとして、弁護士の男らが警視庁に逮捕されました。男らは53億円近くをだまし取った詐欺グループのメンバーとみられています。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、横浜市の弁護士・高田康章容疑者（47）と千葉県市川市の職業不詳・鈴木一樹容疑者（50）です。高田容疑者らは2023年9月から12月にかけて、神奈川県内の信用金庫にニセの書類を提出して詐欺の被害金が入