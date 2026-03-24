誕生日くらい好きなレストランでゆっくりしたい…そんな妻の気持ち、すごくわかりますよね。でも夫が選んだのは義家族を呼んでの家パーティー。「俺たちで準備する」と言ったはずなのに、気づけば妻がほぼひとりで動いていたようです…。この義実家の距離感、ちょっと近すぎな予感がしますよね。これだけでは終わらないのです。>>【まんが】仲良し義実家に荒らされた家(ウーマンエキサイト編集部)