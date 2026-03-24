きれいに離婚とかバカじゃないの？▶▶この作品を最初から読む旦那が浮気!? しかも相手は私の友達だなんて--。専業主婦のまりは、夫の竜也、幼い息子の海と3人暮らし。愛する家族と幸せな毎日を送っていましたが、ある時から竜也の帰りが度々遅くなるように。次第に小さな違和感が重なり、意を決して夫のスマホをチェックすると、そこにはまさかのメッセージが！ 「嫁を愛してないなら離婚してよ」…って何!? よりによっ