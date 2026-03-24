値上げの春。 公共施設の入場料や、食品の価格も4月から上がります。 4月から価格が変わるものについて確認していきます。 帝国データバンクによりますと4月から値上げを予定しているのは、食用油やマヨネーズ、カップ麺など、2516品目の飲食料品です。 今年に入って初めて、ひと月に値上げされる品目が1000を超えます。 長崎市では、4月1日から公共施設の入場料も改定されます。 「グラバ&