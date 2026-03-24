24日夕方、長岡市の空き地でほぼ全身にやけどを負って倒れている人が見つかり、その場で死亡が確認されました。警察は事件と事故の両面で調べています。 現場は長岡市深沢町の空き地です。24日午後5時前「人がやけどを負って倒れている」との110番通報があり、到着した消防隊が倒れている人を発見、その場で死亡を確認しました。ほぼ全身にやけどを負っていて、年齢や性別は分かっていません。 現場周辺は枯草が焼けていまし