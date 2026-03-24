台湾メディアの中時新聞網は23日、日本のとある桜の名所近くに掲げられた「注意書き」が物議を醸していると報じた。記事は、「日本のお花見シーズンは毎年おおむね3月中旬から下旬にかけてで、多くの台湾人が現地を訪れている」と説明した上で、「日本旅行の達人」として知られる元医師の林氏璧（孔祥蒞）氏のSNS投稿を紹介した。それによると、同氏は有名な桜の名所である目黒川の橋の欄干の上に「滞留禁止」との横断幕が掲