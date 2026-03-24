Photo: 田中裕康 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。末っ子が自転車に乗れるようになり、私、妻、子ども２人の自転車4台体制となった我が家。先日「みんなで自転車に乗ってピクニックに出かけようか」という話になったのですが、ここでまさかの障壁がたちはだかりました。そう、タイヤの空気入れ、億劫すぎる問題。少し遠出するなら、安全のため