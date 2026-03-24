Image: Samsung Newsroom まずは韓国で提供スタート。Android（Quick Share）とiPhone（AirDrop）間でスムーズなデータのやり取りが可能になったとGoogle（グーグル）から発表されたのは、昨年11月末のこと。Android側の対応機種はまだまだ少ない状況ですが、なんとSamsung（サムスン）Galaxy S26シリーズのQuick Shareが、AppleのAirDropに対応すると発表されました。まずはGalaxy S26シリ