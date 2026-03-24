弥生は3月24日、アイフルのグループ会社であるAGビジネスサポートと業務提携し、債権買取の申し込みが可能となる中小事業者向けファクタリングサービス「AGBS ファクタリング for 弥生ユーザー」の提供を開始することを発表した。このサービスは最短即日、1万円からの少額買取が可能で、中小事業者の急な資金ニーズに対しても迅速かつ柔軟な資金調達手段を提供する。AGBS ファクタリング for 弥生ユーザーの提供を開始する○サービ