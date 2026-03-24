これからの季節に着こなしたい、軽やかな白のアイテム。スカートなら華やかで上品な印象もあり、コーデの洗練度を一気に高めてくれそうです。そこで今回は、大人世代がこなれ見えを狙える白スカートを、【GU（ジーユー）】からピックアップしました。GUスタッフによるスタイリング例もあわせて紹介するので、ぜひ春コーデの参考にしてください。 クリーンな白で爽やかに決まるボリュ&#