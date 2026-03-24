接客業をしていると、いろいろなお客様に出会います。特にお互いに顔を覚えるほどの常連のお客様だと、その言動によってモヤモヤさせられてしまうこともあれば、ほっこりすることも。洋菓子店の店員として働く筆者の友人Y子が出会ったお客様のエピソードをご紹介します。 私にだけ質問する客