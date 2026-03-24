捨てられてしまっていた小さな子猫たちが、もうすぐ10歳のお誕生日を迎えることに。節目の日を前にして、パパさんも奇跡のような出会いに思いを馳せたそうで…。 温かな愛と想いが詰まった投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「巡り合わせ、運命ですもんね♡」「感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小さな2匹の捨て猫→約10年、大切に育てた結果…涙あふれる『宝物のような成長