1.病気の予防を疎かにする 健康だからといって、病気の予防を怠っていませんか。今回紹介する行為のなかでも、とくに注意したいのが病気の予防を疎かにすることです。 「外に出さないからワクチンは不要だ」と考える人もいますが、完全室内飼いでも感染症のリスクを完全に避けることはできません。飼い主さんの衣類や靴に付着したウイルスが、家の中に持ち込まれる可能性があります。致死率の高い感染症から愛猫を守るた