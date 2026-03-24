ハース公式Xが公開自動車レースF1のハースは24日、ゴジラとのコラボレーションマシンを公開した。白地に赤と黒を基調とした特別デザイン。力強い怪獣のシルエットや日本語が随所に散りばめられており、「めちゃくちゃ美しい」「良すぎる」「なんてクールなリバリーだ」と海外ファンから賛辞が相次いだ。口から光線を吐くゴジラが抜群の存在感を発揮している。「ゴジラ、世界最速の舞台へ」という日本語も。ハース公式Xが24日、