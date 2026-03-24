小腹が空いたときにサッと口に入れやすい「個包装おやつ」は、ピクニックやお出かけ先でのおやつとして持って行くのにぴったり。家族や友人ともシェアできるので【コストコ】の大容量サイズでも、気軽に購入できそう。そこで今回は、コストコで手に入る、おすすめの個包装おやつを紹介します。 話題のあのチョコレートがひと口サイズに 「CHOCOVIA ドバイ ピスタチオ チョコ」は、SNSでも話題になったドバイチョコレ