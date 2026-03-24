ベッドで寝ているはずの猫は何かと交信している模様で…？独特なくつろぎ方をしているほほえましい光景は13万5千回を超えて表示され、9千7百件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『宇宙と交信中？』ベッドで寝ている猫を見たら…独特な『寝相』】 交信中の猫 X（旧Twitter）アカウント『@norapoyolife』に投稿されたのは、二度見必至の寝相でくつろぐ猫の姿です。画像に写っているのは、シャム系の血を引く元