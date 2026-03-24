どん底を支えた妹ケリーも引退…クリスタ涙「一緒に発表できてよかった」パリ五輪柔道カナダ代表で女子57キロ金メダルの出口クリスタ（30＝日本生命）が24日、妹でパリ五輪52キロ級カナダ代表のケリー（27＝日本生命）とともに現役引退を発表した。都内で行われた会見には、両親ら家族も参加。東京五輪の落選を乗り越えてパリで頂点に立った出口は、妹への感謝を口にしてこらえた涙をみせた。出口は自らの柔道人生を「アップダ