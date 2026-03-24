記事ポイントモントワールからGABA配合の機能性表示食品グミが新登場仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能しっかりハード食感×甘く芳醇なマンゴー風味 モントワールの機能性表示食品グミブランド「グミーナ」に、新ラインナップが加わります。GABA配合でストレスや疲労感の緩和をサポートする「グミーナ メンタルケア」を紹介します。 モントワール「グミーナ メンタルケア」 商品