元NBA選手でデトロイト・ピストンズ、シカゴ・ブルズなどで活躍した“悪童”デニス・ロッドマンが、米プロレス団体WWEの殿堂入りを果たすことが明らかになった。すでにNBAでは殿堂入りしているロッドマンが、ラスベガスで開催される同団体最大のイベント「レッスルマニア42」（4月18、19日※現地時間）の殿堂入り式典（4月17日）で、レスリング界でも歴史に名を刻むという。 【写真】ド迫力！ハルク・ホーガンさん（左）