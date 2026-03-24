AKB48の16期生・長友彩海が、1st写真集「予定外の瞳」(KADOKAWA)を6月5日に発売する。 【写真】あやみんカラーの水色が超似合う白い肌がのぞくノースリーブのワンピ姿 15歳でAKB48に加入し、現在は25歳の大人の女性へと成長した長友。写真集は王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。 舞台