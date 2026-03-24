記事ポイント医師監修ウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL」がブランドデビュー1周年抽選で100名にスキンケア＆サプリのセットが当たるサポーター募集キャンペーン応募期間は2026年3月16日(月)〜4月7日(火) レイコップから、大人世代のためのウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL（ドクターマイケル）」のブランドサポーター募集キャンペーンが開催されています。3月17日の「Dr.MiCHAELとはじめるスローエイジングの日」にちなんだ1周