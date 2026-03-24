記事ポイント「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」第7回（2026年度）助成で12団体・総額950万円の採択を決定103件の応募から音楽教育・インクルーシブ教育等の専門家による選考委員会が厳正に選考2019年の基金設立以来、累計助成総額は約7,741万円（延べ119団体）に到達 ソニー音楽財団が運営する「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」の第7回（2026年度）助成において、採択団体が決定しました。子どもたちへの教育を目的とした音