記事ポイント800名以上のプロ・アマ投手データから開発された投球トレーニングボール290g・145g・100gの3種セットでエネルギー伝達の質を高める科学的根拠に基づく12種類のエクササイズ動画「ピッチング12」が付属 ネクストベースから、バイオメカニクス研究に基づいたトレーニングボール「キネティックボール」が登場します。2026年4月1日（水）より発売開始で、3月16日（月）から予約受付中です。 ネクストベース「キ