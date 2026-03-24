記事ポイント高齢者医療の第一人者・和田秀樹氏が監修した書き込み式ノート過去の思い出を記録しながら豊かな老後が設計できる構成2026年3月28日に全国の書店・オンライン書店にて発売 リベラル社から、『80歳の壁』などのベストセラーで知られる和田秀樹氏監修の書き込み式ノートが登場します。 過去の思い出や出来事を書き込むだけで、自分史をつくりながらこれからの人生を設計できる1冊です。 リベラル社「『わ