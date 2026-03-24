任期満了に伴う西川町長選挙の告示まで2週間となった24日夕方、現職の菅野大志町長が再選を目指して出馬することを表明しました。菅野大志西川町長「次の西川町長選挙に立候補することを申し上げ記者会見を開きます。もう一度、先頭に立ってふるさとを美しいまま未来に残したい」西川町の菅野大志町長（47）は、先ほど午後5時半から町内で記者会見を開き、4月7日に告示される西川町長選への出馬を表明しました。菅野町長は西川町出