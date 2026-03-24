◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３月２４日、栗東トレセンきさらぎ賞７着のローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）は栗東・坂路をキャンターで軽快に駆け上がった。小林調教師は「前回よりはピリッとしていて、体調もいいです」と上積みを見込んでいる。２走前の東京スポーツ杯２歳Ｓでは、不利を受けて８着と力を出し切れていない。１８日はデビュー