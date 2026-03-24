記事ポイント例年10万人が訪れる「町田さくらまつり」が3月28日・29日に3会場で開催芹ヶ谷公園・恩田川・尾根緑道の3会場に69店舗が出店し、グルメやステージが充実ガラス&やきもの市や春フェアなど、桜以外の春イベントも町田市内各所で続々開催 東京・町田市で、春の訪れを満喫できるイベントが続々と開催されます。 例年10万人規模の来場者を誇る「町田さくらまつり」を筆頭に、個性豊かなマーケットや体験型イベ