「２０２６読売巨人軍激励会」が２４日、都内のホテルで行われ、１軍首脳陣と選手を含め約１４００人が参加した。山口オーナーは壇上あいさつで「オープン戦１６試合行い、１０勝５敗１分けでしたが、１０勝のうち５勝が１点差での勝利でした。ホームラン８本は１２球団中５位でしたが、チーム打率２割６分は１２球団中２位、エラー３個は１２球団で最少、盗塁１５個はセ・リーグ１位でした」とチームの仕上がり具合を報告した。